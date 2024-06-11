احياء ذكرى العالم التركماني العراقي عطا ترزي باشي في انقرة

باكو، 11 يونيو (أذرتاج)

أقيم في مقر امانة منظمة الثقافة التركية الدولية "تركصوي" في انقرة في العاشر من يونيو حفل مكرس لمئوية ميلاد عطا ترزي باشي الشاعر والكاتب والشخصية الاجتماعية الشهيرة العراقي من أصول تركمانية.

أفادت أذرتاج أن ممثلي معهد الادب لدى الاكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم حضروا الحفل.

تحدث نائب الأمين العام لتركصوي سايت يوسف عن أهمية مؤلفات عطا ترزي باشي ومساهماته في ثقافة وآداب تركمان العراق.

على هامش الحدث، تم إشهار كتاب رئيس جمعية كركور الثقافية الدكتور شمس الدين كوزه جي، عن نشاط عطا ترزي باشي.

تحدث كوزه جي صاحب الكتاب عن خدمات كبيرة للعالم العراقي عطا ترزي باشي في تبليغ الثقافة الأذربيجانية في العالم العربي. قال ان عطا ترزي باشي كتب مقالا عن احمد باي اغا اوغلو المنور الاذربيجاني البارز عام 1952. ونشر المقال في "الرسالة" الشهيرة في مصر. وترجمت مؤخرا هذا المقال من العربية الى الأذربيجانية ونشر في مجلة "العلم" في أذربيجان. قيل ان ترزي باشي مؤلف 22 مقالا عن تراث الشاعر الاذربيجاني البارز محمد فضولي. وصدر مجموعة المنشورات التي اعده عن عماد الدين نسيمي. طبعت كتبه في 6 بلدان، بما فيها أذربيجان. هو صاحب 550 مقال وكتب كثيرة باللغتين العربية والتركية. توفي عطا ترزي باشي في العراق في 31 مارس عام 2016 ودفن في كركوك.