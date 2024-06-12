اجتماع بين وزيري الثقافة الأذربيجاني والأوزبكي في طشقند

باكو، 13 يونيو، (أذرتاج)

عقد لقاء بين وزيري الثقافة الاذربيجاني والأوزبكي عادل كرريموف وأوزودبيك نزاربيكوف في إطار أيام الثقافة الأذربيجانية المنعقدة في أوزبكستان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة ان أوزودبيك نزاربيكوف سلم على نظيره الأذربيجاني خلال اللقاء الذي عقد في قصر المنتديات الأوزبكي وأكد على أهمية أيام الثقافة الأذربيجانية التي تقام في طشقند. وأعرب الوزير عن ارتياحه لرؤية الشخصيات الثقافية والفنية الأذربيجانية في بلاده مرة أخرى، قائلا إن الشعب الأوزبكي يكن دائما الحب والتعاطف مع ثقافة أذربيجان.

وأعرب الوزير عادل كريملي عن امتنانه للاجتماع الثنائي وكرم الضيافة الذي حظي به الوفد الأذربيجاني ولفت الانتباه إلى أن ارباب الفن يأتون من أذربيجان إلى أوزبكستان بحب وحماس كبيرين.

وأشار إلى أن استقبال وزير الثقافة الأذربيجاني من قبل رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف هو تجسيد بارز للاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الدولة للعلاقات مع أذربيجان والتعاطف مع الثقافة الأذربيجانية. ونوه أن رئيس أوزبكستان أكد خلال اللقاء على أهمية تنفيذ المشاريع الثقافية المشتركة، وقدم مقترحاً لإنتاج فيلم عن حياة وإبداع الشاعرين الأوزبكي والأذربيجاني البارزين عليشير نواء ومحمد فضولي.

وقد نوقش هذا الاقتراح المقدم من رئيس الدولة في اجتماع الوزراء.

كما تم خلال المحادثة تبادل وجهات النظر حول القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.