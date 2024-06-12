وفد أذربيجان يشارك في المؤتمر الدولي الثالث تحت عنوان "الماء من أجل التنمية المستدامة: 2018-2028" في دوشنبي

باكو، 13 يونيو، (أذرتاج)

انعقد المؤتمر الدولي الثالث رفيع المستوى بشأن العقد الدولي للعمل تحت عنوان "الماء من أجل التنمية المستدامة: 2018-2028" في دوشانبي، عاصمة طاجيكستان. وشارك في هذا الحدث الدولي وزير الزراعة الأذربيجاني ماجنون محمدوف والوفد المرافق له. ويضم الوفد مسؤولين من وزارة البيئة والموارد الطبيعية ووكالة الدولة للموارد المائية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة العلاقات العامة وضمان المعلومات بوزارة الزراعة ان الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن رحب في كلمة افتتاحية رحب فيها بالمشاركين وتناول فيها استعراض أهمية انعقاد المؤتمر وضرورة العمل الدولي لتحقيق الاستدامة لمصادر المياه في ظل تزايد التحديات العالمية. وذكر الرئيس الطاجكي أن كوكبنا يشهد في السنوات الخمس الماضية درجات حرارة مرتفعة جدا، مضيفا أن الحصة النوعية لحالات الطوارئ المتعلقة بالمياه وحجم الأضرار في إجمالي عدد الكوارث الطبيعية تزداد كل عام. وشدد الرئيس إمام علي رحمن على أهمية المناقشة والتعاون العالمي من أجل اتخاذ تدابير فعالة وعاجلة لتقليل الآثار السلبية لتغير المناخ على الموارد المائية.

وأعرب رئيس دولة طاجيكستان عن ثقته في أنه سيتم التوصل الى نتائج مهمة في المناقشات التي ستعقد في إطار الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب-29) المقرر عقدها في أذربيجان خلال شهر نوفمبر من هذا العام.

وتطرق وزير الزراعة الاذربيجاني ماجنون محمدوف في كلمة ألقاها خلال الحفل إلى الصعوبات التي تواجه ري الأراضي الزراعية بسبب انخفاض الموارد المائية بسبب تغير المناخ العالمي في السنوات الأخيرة.

واشار الوزير ماجنون محمدوف الى أن أذربيجان هي إحدى الدول ذات الموارد المائية والأرضية المحدودة، مشددا على أن ضمان الاستخدام الفعال للموارد المائية وتحسين إدارة المياه هو دائما محط اهتمام. يتم تقديم دعم حكومي مهم لتشكيل الزراعة المكثفة في أذربيجان، بما في ذلك إدخال أنظمة الري الحديثة. وقال الوزير إن اللجنة أنشئت بأمر من الرئيس إلهام علييف من أجل تنسيق الأنشطة في هذا المجال. ومن أجل تقليل تأثير تغير المناخ على الموارد المائية إلى أدنى حد ، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الجديدة، حددت الهيئة 3 اتجاهات ذات أولوية، مثل الحد من خسائر المياه الحالية وزيادة الموارد المائية في البلاد وتقييم وإمكانية استخدام موارد المياه البديلة. تم تزويد المشاركين في الحدث بمعلومات مفصلة حول التدابير المنفذة والمخططة المتعلقة بالاستخدام الفعال للمياه في أذربيجان.

واشار الوزير الى أهمية إدارة آثار تغير المناخ على المستوى الإقليمي، مؤكدا أنه سيتم التركيز على جميع المبادرات في مجال الموارد المائية في مؤتمر "كوب-29" وستعقد مناقشات مفيدة في هذا الاتجاه.