وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

ثقافة

توقيع مذكرة بين نادي التصوير الاذربيجاني ونظيره المصري

باكو، 13 يونيو (أذرتاج)

بدعم من إدارة الشباب والرياضة لمدينة باكو، نظمت الرابطة الاجتماعية "نادي جيلاوار للتصوير" لقاء مع المصور المصري احمد محمد حسن الذي يزور البلد حاليا.

أفادت وكالة أذرتاج ان اللقاء جرى في اطار برنامج توعية، بحضور المصورين المحترفين المحليين.

أحاط رئيس مجلس إدارة الرابطة الاجتماعية رشاد مهدييف الضيف علما بنشاط نادي جيلاوار للتصوير وتحدث عن إنجازات المصورين الاذربيجانيين في العالم.

وشارك احمد محمد حسن مؤسس ورئيس نادي الفراعنة الدولي للتصوير الفوتوغرافي في مصر آراءه مع المصورين الاذربيجانيين وقدم عرضا شيقا عن فن التصوير الفوتوغرافي. يجب الذكر ان احمد محمد حسن حصل على جوائز وألقاب فخرية من اكثر من 20 منظمة تصوير فوتوغرافي في العالم.

كذلك شارك احمد محمد حسن في هيأة تحكيم في مسابقة التصوير الفوتوغرافي Azerbaijan Photo Salon 2024التي نظمها نادي جيلاوار للتصوير.

على هامش الحدث، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الناديين.

في ختام الحدث، قدمت ديبلومات فخرية لنادي الفراعنة الدولي للتصوير الفوتوغرافي الى عدد من أعضاء نادي جيلاوار للتصوير.

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