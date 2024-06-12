ندوة دولية في موضوع "محمد فضولي والعالم التركي" في أنقرة

باكو، 13 يونيو (أذرتاج)

بالتعاون مع جامعة غازي غب جمهورية تركيا، سينظم معهد المخطوطات لدى الاكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم ندوة علمية دولية في موضوع "محمد فضولي والعالم التركي" بمناسبة مرور 530 عاما على ميلاد الشاعر والمفكر الاذربيجاني محمد فضولي في أنقرة في 10-9 أكتوبر.

أفادت أذرتاج نقلا عن المعهد ان اخر يوم لقبول ملخصات الأبحاث 30 يوليو. ستعلن نتائج قبول الملخصات في 30 أغسطس.

ويجب ارسال البحث الكامل الى اللجنة المنظمة حتى 25 أكتوبر بعد المشاركة في المؤتمر.

يمكن التعرف على معلومات إضافية عن الندوة في موقع معهد المخطوطات.

يجب الذكر ان الرئيس إلهام علييف أصدر في 25 يناير عام 2024 مرسوما للاحتفال بذكرى مرور 530 عام من ميلاد الشاعر والمفكر الأذربيجاني الكبير محمد فضولي.

محمد فضولي (1494-1556) شاعر أذربيجاني عظيم في القرن السادس عشر. هو مؤلف قصيدة "ليلي ومجنون" التي تعتبر عن حق لألئ الأدب الشرقي والعالمي. ألّف الملحن الأذربيجاني البارز "عزير حاجيبكوف" أول أوبرا في الشرق على ضوء قصيدة "ليلي ومجنون". له عديد من الغزليات (الشعر) والقصائد، والمسدس (نوع من الشعر الشرقي)، وتركيب بند (مجموعة من عدة غزليات أو قصائد على وزن واحد)، وترجيع بند (نوع من الشعر الشرقي)، والرباعي. تُرجمت أعماله للعديد من لغات العالم. أُعلنت أعماله تراث الدولة بموجب قرار مجلس الوزراء لجمهورية أذربيجان بتاريخ 7 مايو 2019. دفن بجوار المرقد الشريف للإمام الحسين (ع) في كربلاء المقدسة بالعراق بحسب وصيته.