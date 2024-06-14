الإيسيسكو ومنظمة الدول التركية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في التربية والعلوم والثقافة

باكو، 13 يونيو (أذرتاج)

وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومنظمة الدول التركية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التربية والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والإعلام والتواصل، عبر تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة، وتبادل الخبرات الفنية والمعارف والممارسات الفضلى في هذه المجالات.

وقع مذكرة التفاهم، اليوم الخميس (13 يونيو 2024) بمقر الإيسيسكو في الرباط، كل من الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، والسفير كوبانيشبيك أومورالييف، الأمين العام لمنظمة الدول التركية، بحضور السيد ناظم صمادوف، سفير أذربيجان لدى المغرب، والسيد مصطفى إلكر كيليتش، سفير تركيا، والسيدة سوليكول سيلوكيزي، سفيرة كازاخستان، والدكتور عبد الإله بنعرفة، نائب المدير العام للإيسيسكو، وعدد من رؤساء القطاعات والإدارات بالمنظمة.

وعقب التوقيع أعرب الدكتور المالك عن سعادته بهذه الخطوة، معتبرا الاتفاق انطلاقة للتعاون بين الإيسيسكو ومنظمة الدول التركية، في المجالات التربوية والعلمية والثقافية، خصوصا أن الإيسيسكو تربطها علاقات شراكة قوية بعدد من الدول الأعضاء في المنظمتين، وفي مقدمتها أذربيجان وكازاخستان.

ومن جانبه أكد السفير أومورالييف أن توقيع مذكرة التفاهم سيفتح آفاقا كبيرة للتعاون بين الدول الأعضاء في المنظمتين، عبر تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة ذات فائدة كبيرة لهذه الدول في مجالات اختصاص الإيسيسكو ومنظمة الدول التركية.

وتتضمن بنود مذكرة التفاهم العمل على تعزيز التعاون المشترك بين المنظمتين، والمساهمة في تطوير الخبرات والتبادل المعرفي بين جامعات ومؤسسات التعليم العالي في الدول الأعضاء، إلى جانب المشاركة في الاجتماعات السنوية والوزارية لكلا الجانبين، وتنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع في المجالات ذات الصلة والاختصاص المشترك.

وقبل التوقيع استقبل المدير العام للإيسيسكو الأمين العام لمنظمة الدول التركية، حيث أكد الجانبان حرصهما على تعزيز وتعميق التعاون بين المنظمتين، انطلاقا من مذكرة التفاهم، مع التركيز على تنمية قدرات الشباب، ودعم جهود تطوير البحث العلمي، والتعريف بثقافات العالم الإسلامي وإسهامات علمائه على مر التاريخ في بناء الحضارة الإنسانية.

يُذكر أن منظمة الدول التركية، تأسست عام 2009 كمنظمة حكومية دولية، وتتخذ من مدينة إسطنبول التركية مقرا لها، وتضم في عضويتها كلا من تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان، بالإضافة إلى عضوية عدد من الدول والمنظمات بصفة مراقب.