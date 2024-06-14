إبداع الشاعر الأذربيجاني الكبير "محمد فضولي" على وسائل الإعلام الأجنبية

باكو، 16 يونيو (أذرتاج)

نشرت عدد من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مثل "شبكة طريق الحرير الصيني الإخبارية" الجزائرية، وصفحات فيسبوك "ديوان الشعر العربي" في الجزائر، و"خبر اليوم" في المملكة المغربية، و"فكر حر" في العراق، وبوابة "Qafqaz Türk" الإخبارية الجورجية، و"Detay haberler"، و" Haber 232" الإخبارية التركية قصيدة في مدح رسول الله (ص) والغزل والمسدس (نوع من الشعر)، والرباعيات للشاعر الأذربيجاني الكبير "محمد فضولي"، نظمها باللغتين الأذربيجانية والعربية، وذلك في إطار مشروع مركز الترجمة الحكومي الأذربيجاني "الأدب الأذربيجاني في العالم الافتراضي".

وقد نُشرت الأعمال في البوابات العربية والتركية بلغتها الأصلية وتسبقها نبذة عن إبداع الشاعر. وأما الأعمال المترجمة إلى اللغة الجورجية، فقد قام بترجمتها المترجم الجورجي المعروف "زيزوا ميدولاشفيلي".

وتجدر الإشارة إلى أن البوابات التي تتمتع بجمهور واسع من القراء تنشر بانتظام على مواقعها أعمال الكتاب والشعراء العالميين المشاهير أمثال: "فيديريكو غارثيا لوركا"، و"هرمان هسه"، و"ألبرتو ريوس"، و"غابرييل غارثيا ماركيث"، و"إرنستو ساباتو" وغيرهم.

يجب الذكر ان الرئيس إلهام علييف أصدر في 25 يناير عام 2024 مرسوما للاحتفال بذكرى مرور 530 عام من ميلاد الشاعر والمفكر الأذربيجاني الكبير محمد فضولي.

محمد فضولي (1494-1556) شاعر أذربيجاني عظيم في القرن السادس عشر. هو مؤلف قصيدة "ليلي ومجنون" التي تعتبر عن حق لألئ الأدب الشرقي والعالمي. ألّف الملحن الأذربيجاني البارز "عزير حاجيبكوف" أول أوبرا في الشرق على ضوء قصيدة "ليلي ومجنون". له عديد من الغزليات (الشعر) والقصائد، والمسدس (نوع من الشعر الشرقي)، وتركيب بند (مجموعة من عدة غزليات أو قصائد على وزن واحد)، وترجيع بند (نوع من الشعر الشرقي)، والرباعي. تُرجمت أعماله للعديد من لغات العالم. أُعلنت أعماله تراث الدولة بموجب قرار مجلس الوزراء لجمهورية أذربيجان بتاريخ 7 مايو 2019. دفن بجوار المرقد الشريف للإمام الحسين (ع) في كربلاء المقدسة بالعراق بحسب وصيته.