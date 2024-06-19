أذربيجان تشارك بجناحها الوطني لأول مرة في معرض بكين الدولي للكتاب

باكو، 19 يونيو (أذرتاج)

انطلقت اليوم في 19 يونيو فعاليات النسخة الثلاثين من معرض بكين الدولي للكتاب.

أفادت أذرتاج ان أذربيجان تشارك لأول مرة في الحدث بجناحها الوطني. تعرض في الجناح 309 نسخة من 133 منشور من بينها منشورات عن حياة وابداع الشاعر الاذربيجاني العبقري محمد فضولي وعن تاريخ وثقافة أذربيجان.

تعقد خلال المعرض لقاءات تعاون بين دور النشر الأذربيجانية ونظيراتها الصينية.

بعد حفل افتتاح المعرض، زار الوفد الاذربيجاني مكتبة بكين الوطنية حيث نوقشت مسائل التعاون.

ستستمر فعاليات المعرض الذي تكون السعودية ضيف شرف فيه الى 23 يونيو الجاري، ويعرض أكثر من 220 ألف كتاب باللغة الصينية ولغات أخرى.

وتأسس معرض بكين الدولي للكتاب في عام 1986، ويعتبر من بين أكبر معارض الكتاب في العالم، كما أصبح أحد معارض الكتاب الدولية الرئيسية في الصين ومن أهم منصات تداول حقوق الطبع والنشر. ويحضر المعرض هذا العام حوالي 1600 عارض من 71 دولة ومنطقة في أنحاء العالم، مع التركيز على التعلم المتبادل والتعاون بين الحضارات.