بحث مسائل التعاون العلمي مع أكاديمية هونكونغ كوريه الصينية

باكو، 20 يونيو (أذرتاج)

زار الأكاديمي عيسى حبيب بايلي رئيس الأكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم اكاديمية هونكونغ كوريه الصينية على هامش زيارته الصين.

أفادت أذرتاج نقلا عن الأكاديمية ان اللقاء، الذي عقد مع رئاسة الاكاديمية في المركز العلمي بمدينة جوجي، شهد مناقشة العلاقات العلمية الأذربيجانية الصينية وسبل تطوير التعاون.

تسلم الأكاديمي عيسى حبيب بايلي شهادة العضوية الحقيقية في اكاديمية هونكونغ كوريه.

تحدث عضو مجلس رئاسة الأكاديمية البروفيسور فو جيراو والقائم باعمال رئيس فرع هذا الصرح العلمي في جوجي البروفيسور لي لي والبروفيسور في علم الفيزياء فانغ فيدونغ وفيكتور ريابوك وتشوي هايبينغ ولي فينهاو وآخرون عن نشاط الأكاديمية والإنجازات العلمية.