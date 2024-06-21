إسرائيل تستدعي سفير أرمينيا إلى جلسة توبيخ

باكو، 21 يونيو (أذرتاج)

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الجمعة، استدعاء سفير أرمينيا لجلسة توبيخ بعد قرار بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان أرسلت نسخة منه للأناضول؛ "بعد اعتراف أرمينيا بالدولة الفلسطينية، استدعت وزارة الخارجية سفير أرمينيا لدى إسرائيل لتوبيخه بشدة".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية اعتراف يريفان رسميا بدولة فلسطين. وجاء في البيان: "دأبنا في مختلف المنابر الدولية على الدعوة لتسوية سلمية وشاملة للقضية الفلسطينية ودعم مبدأ الدولتين لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ومقتنعون بأن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان تمكين الفلسطينيين والإسرائيليين من تحقيق تطلعاتهم المشروعة".

واختتم بالقول: "بناء على ما سبق وتأكيدا على التزامها بالقانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، تعترف جمهورية أرمينيا بدولة فلسطين".