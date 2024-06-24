إبداع الشاعرة الأذربيجانية "مهستي كنجوي" على البوابة الأدبية الإيطالية

باكو، 24 يونيو (أذرتاج)

نشرت بوابة "Alidicarta.it" الأدبية الإيطالية الرباعيات المترجمة إلى اللغة الإيطالية للشاعرة الأذربيجانية الشهيرة "مهستي كنجوي" (1160-1089)، وذلك في إطار مشروع مركز الترجمة الحكومي الأذربيجاني "الأدب الأذربيجاني في العالم الافتراضي".

وقد قامت بترجمة الرباعيات التي تسبقها نبذة عن إبداع الشاعرة إلى اللغة الإيطالية المترجمة الإيطالية الشهيرة والعالمة في اللغة الإيطالية وآدابها "أولغا مازّينا".

وتجدر الإشارة إلى أن البوابة التي تتمتع بجمهور كبير من القراء تنشر بانتظام على موقعها أعمال الكتاب والشعراء العالميين المشاهير أمثال: "دانتي أليغييري"، و"فرانشيسكو بتراركا"، و"إيتالو كالفينو"، و"جيوفاني بوكاتشيو"، و"بابلو نيرودا" وغيرهم.

ترجمت رباعياتها إلى اللغات الإنجليزية والإيطالية والألمانية والفرنسية وغيرها من اللغات. أعلنت أعمالها تراث الدولة بموجب قرار مجلس الوزراء لجمهورية أذربيجان رقم (211) وتاريخ 7 مايو 2019.