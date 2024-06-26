المدير العام للإيسيسكو يعقد سلسلة اجتماعات مع عدد من وزراء الشباب والرياضة

باكو، 26 يونيو (أذرتاج)

عقد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، سلسلة اجتماعات مع عدد من الوزراء المسؤولين عن الشباب والرياضة، الذين حضروا إطلاق المنتدى الدولي "من الشباب لأجل الشباب"، الذي تنظمه الإيسيسكو بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الأذربيجانية ومؤسسة حيدر علييف، في مدينتي شوشا وباكو.

وشملت الاجتماعات، التي جرت اليوم الأربعاء (26 يونيو 2024) في العاصمة الأذربيجانية باكو، لقاءات للمدير العام للإيسيسكو مع بيتر أوجوانج، وزير الدولة للتربية والرياضة بجمهورية أوغندا، وأبكر جرماه أومي، وزير الشباب والرياضة في جمهورية تشاد، و بكاري واي بادجي، وزير الشباب والرياضة بجمهورية غامبيا، والدكتور دونما عمر أحمد، الأمين الدائم للوزارة الاتحادية لتنمية الشباب، بجمهورية نيجيريا الاتحادية.

وخلال اللقاءات تم بحث تطوير التعاون بين الإيسيسكو والدول التي يمثلها كل وزير في استثمار الرياضة لبناء قدرات الشباب وتأهيلهم لمهن الغد.

وأكد الدكتور المالك أهمية الرياضة في تعزيز الثقافة وبناء السلام وترسيخ قيم التعايش والحوار الحضاري، مشيرا إلى أن الإيسيسكو تشجع دولها الأعضاء على الاستثمار في الأنشطة الرياضية، باعتبارها محفزا للإدماج الاجتماعي وبناء مجتمعات سليمة شاملة وقادرة على الصمود أمام الأزمات.

ومن جانبهم، عبر الوزراء عن سعادتهم بحضور منتدى الإيسيسكو "من الشباب لأجل الشباب"، وحرصهم على دعم أنشطة المنظمة ومبادراتها المتميزة في مجال بناء قدرات الشباب الرياضية.

وأشادوا بجهود الإيسيسكو في مجالات الرياضة والتدريب على القيادة من أجل السلام والأمن، داعين إلى إمكانية إقامة مثل هذه الأنشطة في بلدانهم مستقبلا.