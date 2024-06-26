وزير كازاخستان: يمكن اكتشاف مناجم جديدة بقيمة 46 تريليون دولار في بلاده

باكو، 27 يونيو (أذرتاج)

توجد في كازاخستان اكثر من 8000 منجم لأكثر من 100 معدن.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزير الصناعة والبناء الكازاخستاني كانات شارلابايف قوله في مقابلة أجرتها معه مجلة Markt und Mittelstand الألمانية انه يمكن اكتشاف 5000 منجم جديد اذا أجريت اعمال استكشافية في هذا الغرض. تقدر قيمته الاجمالية بـ 46 ترليون دولار.

وأضاف كانات شارلابايف ان معظم الشحن من اسيا وآسيا المركزية نقلت عبر روسيا حتى الآن. هذا الطريق موجود ولا يزال يستخدم. "لكننا حريصون كثيرا على جعل توصيل البضائع والمواد الخام الى أوروبا أكثر وثوقا".

وزاد الوزير ان ممر النقل العابر لبحر الخزر، المروج من قبل الاتحاد الأوروبي والبلدان الأخرى أقيم لنقل البضائع والمواد الخام بين آسيا المركزية وأوروبا لمدة اقل من 15 يوما دون عبور أراضي روسيا وإيران.

كما قيل ان المشروع يجب ان يعمل كممر لتبادل المعارف والابتكارات بين أوروبا وآسيا المركزية.