بحضور رئيس جمهورية أوزبكستان.. وزير الثقافة الاذربيجاني يشارك بافتتاح مهرجان المقام الموسيقي في زامين

باكو، 28 يونيو (أذرتاج)

بحضور الرئيس شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، شارك الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ورئيس الدورة الـ42 لليونسكو سيمونا ميريلا ميكوليسكو والأمين العام لتركصوي سلطان رائيف ورئيسة صندوق الثقافة والتراث التركي آكتوتو رائمكولوفا ورئيس الجمعية البرلمانية للدول التركية محمد ثريا أر والمستشار العام لرئيس تركيا يالتشين توبتشو ومستشار رئيس كازاخستان مالك اوتاربايف ومساعد رئيس طاجكستان عبد الله رحمنزاده ووزير الثقافة الاذربيجاني عادل كريملي ووزير الثقافة والاعلام والرياضة والشباب القيرغيزي آلتينبيك ماكسوتوف ونائب الأمين العام لرابطة الدول المستقلة نورلان سيتيموف والأمين العام لمنظمة الفلكلور الدولي في منطقة اسيا مون هون سوك وغيرهم من المسئولين وممثلو السلك الدبلوماسية المعتمدة في أوزبكستان، عموما بحضور رفيع المستوى لـ400 مشارك من حوالي 80 دولة في حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان المقام الموسيقي الدولي، الذي تحتضنه مدينة زامين، وتعقده وزارة الثقافة الأوزبكية خلال الفترة من 27 إلى 30 يونيو 2024.

واستهل حفل الافتتاح، اليوم الخميس (27 يونيو 2024)، بكلمة الرئيس شوكت ميرضيائيف، التي رحب فيها بضيوف المهرجان، مؤكدا اعتزاز أوزبكستان بموروثها الثقافي، وعملها على صونه وتثمينه، وانفتاحها على التعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق هذا الهدف.

وفي كلمته أعرب الدكتور المالك، عن سعادته بالمشاركة في المهرجان، منوها بالقيم التي تتشكل منها هوية وتاريخ وجغرافيا الجمهورية الأوزبكية، والمتضمنة لمعاني الفخر والعطاء والسلام والعدالة والوحدة والتلاحم الوطني، وامتداد الطموحات والتضحيات لشعب أتقن فن تحقيق أحلامه، ليرسخ مقامه الكبير بين الأمم الناهضة.

وأشاد المدير العام للإيسيسكو، بقيادة الرئيس ميرضيائيف، التي تنتصر لميادين الفكر والعلم والحكمة، منوها بالاهتمام الذي يوليه فخامته بمجال الثقافة، والنهوض بمركز الحضارة الإسلامي، فضلا عن إقامة مهرجان المقام الموسيقي، مؤكدا الشرف الذي حظيت به منظمة الإيسيسكو حين اعتبرها فخامة الرئيس: “تمضي في الطريق الصحيح باقترابها من صلات القربى، والحضارة الجامعة للأمصار في عالمنا الإسلامي”.

واستعرض الدكتور المالك ما تزخر به أوزبكستان من أعلام أثروا حضارة العالم الإسلامي والحضارة الإنسانية، ومنهم الإمام البخاري، صاحب الإسهامات الجليلة في علوم الحديث، والخوارزمي، الذي اكتشف الخوارزميات، وابن سينا واضع أسس علم الطب الحديث، إلى جانب تأسيس البيروني لأكاديمية الفلك الأولى، وكتاب الفارابي المبدع حول المدينة الفاضلة.

واختتم المدير العام كلمته بتجديد تأكيد حرص الإيسيسكو على تعميق تعاونها مع كل المؤسسات الأوزبكية، في مجالات التربية والثقافة والعلوم، صونا للتراث وحفزا للجامعات ومراكز البحث من أجل مستقبل أفضل.

وعقب ذلك بدأت فقرات الحفل الموسيقي، وتقديم رقصات وأغنيات تراثية، تعرف الحاضرين بموروث أوزباكستان الثقافي المتفرد.

سيقام خلال المنتدى مؤتمر علمي دولي في موضوع "آفاق تطوير فن المقام: أسس نظرية وعملية" حتى التاسع والعشرين من يونيو. كذلك ستنظم مسابقة عزف المقام في اطار المهرجان. سيشارك عن أذربيجان في المسابقة المغنية نسبت سدراييفا وصفالي ميرضالييف. ستقيّم أداء المتسابقين هيأة التحكيم المؤلفة من موسيقاريين من أذربيجان والولايات المتحدة الامريكية ومصر وتركيا واوزبكستان والهند. سيتم تكريم الفائزين بالجوائز المالية والشهادات في ترشيحات مختلفة في 30 يونيو.