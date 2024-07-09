إبداع الكاتب الأذربيجاني "جليل محمد قولو زاده" على البوابة الأدبية في النمسا

باكو، 8 يوليو (أذرتاج)

نشرت بوابة "Gedichtesammlung.net" الأدبية النمساوية قصة "صندوق بريد" المترجمة إلى اللغة الألمانية للكاتب والمسرحي الأذربيجاني الكبير "جليل محمد قولو زاده" (1869-1932) ، وذلك في إطار مشروع مركز الترجمة الحكومي الأذربيجاني "الأدب الأذربيجاني في العالم الافتراضي".

وقد قام كل من المترجم النمساوي الشهير واللغوي "أندرآس كريبر" والمتخصص في اللغة الألمانية "جعفر جعفروف" بترجمة القصة التي تسبقها نبذة مختصرة عن إبداع الكاتب.

وتجدر الإشارة إلى أن البوابة التي تتمتع بجمهور كبير من القراء تنشر بانتظام على موقعها أعمال الكتاب والشعراء العالميين والمشاهير أمثال: "يوهان فولفغانغ فون غوته"، و"فريدريك شيلر"، و"فيودور دوستويفسكي"، و"فرانس كافكا"، و"إريش كستنر"، و"بابلو نيرودا" وغيرهم.

يجب الذكر ان جليل محمد قولو زاده مؤسس مدرسة أدبية "ملا نصير الدين". تلقى تعليمه الابتدائي في الكتّب، ثم في مدرسة ثانوية في مدينة "ناخشيفان". تخرج في مدرسة ما وراء القوقاز للمعلمين وعمل مدرسا في مدارس قروية في مقاطعة "إيروان". عمل في هيئة التحرير لصحيفة "الشرق الروسي" الصادرة في تبليسي عام 1904. مؤلف العديد من القصص والمسرحيات منها، "ماجريات قرية داناباش"، و"صندوق بريد"، و"صانع زينَال"، و"قربان علي بيك"، و"جمع المجانين"، و"الأموات". توفي في مدينة باكو في 4 يناير 1932، ودفن في مقبرة العظماء. أعلنت أعماله تراث الدولة الأذربيجانية بموجب قرار مجلس الوزراء لجمهورية أذربيجان بتاريخ 7 مايو 2019.