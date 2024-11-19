ميناء طنجة بالمغرب: حجز كمية كبيرة من الاقراص المهلوسة قادمة من اوروبا

الرباط، 18 نوفمبر، (أذرتاج)

أعلنت مصالح ولاية أمن مدينة طنجة شمال المملكة المغربية، أن مجموع الشحنات المضبوطة من المؤثرات العقلية، التي تم حجزها نهاية الأسبوع المنصرم بميناء طنجة المتوسط، قد ناهز 188 ألف و102 قرص مهلوس من مخدر الإكستازي والأقراص الطبية المخدرة.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج بالرباط، حسب نفس المصدر الذي أشارت إلية المغرب العربي للأنباء، أن ولاية أمن طنجة أكدت بكون إجراءات المراقبة الحدودية التي باشرتها مصالح الشرطة باستخدام الكلاب المدربة للشرطة قد ضبطت، في البداية، 155 ألف و703 قرص مهلوس من مخدر الإكستازي داخل تجاويف هيكل شاحنة كانت قادمة من إحدى الدول الأوروبية.

وأضافت أن إجراءات التفتيش المتواصلة مكنت من ضبط شحنات إضافية من المؤثرات العقلية مخبأة بعناية بمبرد محرك المقطورة، ليصل مجموع الشحنات المحجوزة 188 ألف و102 قرص مهلوس.

وتجدر الإشارة أن عمليات البحث في هذه القضية مكنت من توقيف سائق الشاحنة ومرافقه، وهما مواطنان مغربيان يبلغان من العمر 41 و44 سنة، وهما يخضعان حاليا لإجراءات البحث لقضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات الوطنية والدولية لهذه العملية الإجرامية.