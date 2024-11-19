وزير العلم والتعليم: تعار أهمية كبيرة لبناء نظام التعليم المستدام في أذربيجان

باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

قال وزير العلم والتعليم الأذربيجاني أمين أمر الله يف في مناقشة جماعية في موضوع "مبادرة باكو في التنمية البشرية من اجل استدامة المناخ" تنظم على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في 18 نوفمبر تشرين الثاني اليوم في باكو إن "استراتيجية جمهورية أذربيجان الاجتماعية الاقتصادية للفترة ما بين 2022-2026م" تعير أهمية كبيرة لبناء نظام التعليم المستدام.

وابلغ الوزير أمر الله يف انه أعير اهتمام لإعادة تأهيل البنية التحتية المدرسية وإنعاشها ولترويج التنمية المستدامة وبناء الاستدامة لدى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني وفقا لبرنامج الدولة الأول للعودة الكبرى إلى أراضي جمهورية أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني.