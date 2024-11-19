مناقشات جماعية في تخضير التعليم وتخطيط المستقبل الأخضر على هامش كوب29

باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

جرت مناقشات جماعية في موضوع تخضير التعليم وتخطيط المستقبل الأخضر" على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في 18 نوفمبر تشرين الثاني اليوم في باكو بتنظيم مشترك من جانب منظمة الايسيسكو وجامعة كامبريج تحت إشراف نائب وزير التعليم الأذربيجاني حسن حسنلي.

وتحدث ناطقون ممثلون عن مختلف البلدان عن تأثيرات تغير المناخ على نظام التعليم وكذلك عن التجارب والخبرات الموجودة في مجال تخضير التعليم.

كما عرض مشاركون عددا كبيرا من التوصيات الخاصة بنظام التعليم الأخضر وسبل تطبيقه.