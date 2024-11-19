الوزير: أكثر من يعاني من تغير المناخ هم العاملون في الزراعة

باكو، 19 نوفمبر، (أذرتاج)

تعتبر الزراعة أحد أهم قطاعات الاقتصاد في العالم. ومع ذلك، فإن المزارعين والعاملين في الإنتاج الزراعي هم الأكثر تضررا من تغير المناخ.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الزراعة الاذربيجاني مجنون محمدوف في الافتتاح الرسمي ليوم الغذاء والزراعة والمياه "بدء مبادرة باكو للوئام المناخي للمزارعين: تمكين المزارعين من أجل التكيف مع المناخ" كجزء من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29).

وأشار إلى أنهم يشعرون بآثار تغير المناخ على أنفسهم بشكل مباشر.

"تشمل هذه التأثيرات ارتفاع درجات الحرارة والأمطار غير المتوقعة وتدهور الأراضي وندرة المياه، مما يلحق أضرارا جسيمة بأسلوب حياتهم. ولكنها لا تحظى إلا بقدر ضئيل من الاهتمام في حوارات المناخ العالمية. المزارعون الذين هم أول من يشعر بآثار تغير المناخ هم آخر من يحصل على الدعم. وقال محمدوف إن الهدف الرئيسي لمبادرة باكو للوئام المناخي هو تغيير هذا الوضع.

وأضاف الوزير أن أهداف الوئام بسيطة للغاية ولكنها مهمة: "سيكون الوئام بمثابة منصة مركزية تربط المبادرات والتحالفات والشراكات في مجالات الزراعة والغذاء والمياه". ستوفر هذه المنصة للمزارعين المعرفة العملية والوصول إلى الأدوات الرقمية ومكانا للتواصل مع أفضل الممارسات والابتكارات في العالم. ومن خلال إنشاء هذه المنصة، فإننا نمكن المزارعين من اتخاذ الخيارات الصحيحة والمستدامة لمزارعهم ومستقبلهم".