انعقاد "مؤتمر الصحة الواحد" ضمن كوب29

باكو، 19 نوفمبر، (أذرتاج)

انطلق اليوم في باكو "مؤتمر الصحة الواحد" في إطار الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29).

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها زكية مصطفاييفا نائبة رئيس وكالة سلامة الأغذية الأذربيجانية في هذا الحدث.

قالت إن مفهوم "الصحة الموحدة" يعتمد على وحدة جميع أجزاء النظام البيئي. النظر في مشاكل الناس والحيوانات والبيئة ليس بشكل منفصل، ولكن معًا، هو نهج شامل متكامل لتحقيق التوازن وتحسين صحة هذا المجمع. ولهذا المفهوم أهمية خاصة في مجالات مثل سلامة الأغذية والمياه والتغذية ومكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ ومكافحة التلوث ومقاومة مضادات الميكروبات. ويحشد هذا المفهوم العديد من القطاعات في مختلف مجالات المجتمع للعمل معا. الصحة والصحة البيئية والزراعة والسلامة الغذائية من أجل التنفيذ الفعال للمفهوم، على المستويين الوطني والدولي، لمواجهة القضايا وحل المشكلات، بما في ذلك توقع ومنع التهديدات التي يتعرض لها البشر والحيوانات والبيئة، يعد التفاعل بين القطاعات المختلفة أحد الأمور المهمة. ولذلك فإن حماية الصحة العامة في بلادنا تعتبر واجباً على كل منظمة لها دور في هذا المجال. يتم اتخاذ خطوات مهمة في بلادنا في إطار مفهوم "الصحة الموحدة" المطبق لحماية العالم الحي على كوكب الأرض.

وشددت مصطفاييفا على أن هدف وكالة سلامة الأغذية الأذربيجانية هو تعزيز تنفيذ هذا النهج على المستوى الوطني من أجل تنفيذ الأساليب الأكثر فعالية لرصد ومكافحة المشكلات التي تشكل تهديدًا للصحة العامة وتضر بالطبيعة والبيئة أيضًا. كما تسبب خسائر اقتصادية جسيمة في إطار المفهوم المذكور، لمواصلة توسيع التعاون مع المؤسسات الأخرى ذات الصلة. وفي هذا السياق، لفتت مصطفاييفا الانتباه إلى إعداد مشروع "الاستراتيجية الوطنية للفترة 2025-2030 بشأن الوقاية وتعزيز مكافحتها الأمراض الحيوانية المنشأ من خلال تطبيق مفهوم "الصحة الواحدة" في جمهورية أذربيجان" من أجل حل المشاكل المتعلقة بالأمراض الحيوانية المنشأ.

وتلا الحفل عروض تقديمية حول الموضوع. وفي الوقت نفسه عقدت حلقة نقاش حول الاستراتيجية الوطنية المذكورة. تم تقديم معلومات تفصيلية حول الإستراتيجية في المناقشة التي شارك فيها ممثلون عن الوكالة ووزارة الصحة ووكالة الخدمات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واتحاد إدارة الوحدات الإقليمية الطبية وجامعة آدا، بالإضافة إلى عدد من الجهات الأخرى ذات الصلة. وشارك في المؤتمر ممثلون عن مختلف المراكز البحثية والجامعات. وجاء في الوثيقة أن خطر الأمراض الحيوانية المنشأ في أذربيجان والمخاطر المتعلقة بالغذاء والأمراض المنقولة بالغذاء والتهديد المتمثل في مقاومة مضادات الميكروبات ومكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ والتدابير الخاصة للقضاء عليها وغيرها من القضايا تمت تغطيتها على نطاق واسع. وتم تبادل الآراء حول القضايا الواردة في الاستراتيجية.

وفي نهاية الحدث، يتم إجراء المناقشات النهائية ومن المتوقع اتخاذ القرارات المناسبة.