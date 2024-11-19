بحث آفاق تنمية التعاون في مجال العلم والتعليم بين أذربيجان وتركيا على هامش كوب29

باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج

اجتمع وزير العلم والتعليم الأذربيجاني أمين أمر الله يف مع وزير التعليم الوطني التركي يوسف تكين على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في 19 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

وقالت وزارة العلم والتعليم في بيان إن الوزيرين بحثا في الاجتماع آفاق تنمية التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال العلم والتعليم.