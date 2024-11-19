وزير العلم والتعليم الأذربيجاني يجتمع مع وزير التعليم الإيطالي على هامش كوب29

باكو، 19 نوفمبر، أذرتاج

اجتمع وزير العلم والتعليم الأذربيجاني أمين أمر الله يف مع وزير التعليم الإيطالي جوزيبي والديتارا على هامش فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في 19 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

وقالت وزارة العلم والتعليم في بيان إن الوزيرين بحثا في الاجتماع الوضع الراهن في مجال التعليم بين البلدين وآفاق تنمية التعاون.