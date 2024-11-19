عقد اجتماع حول آفاق قضائية بشأن العدالة المناخية في اطار "كوب29"

باكو، 20 نوفمبر، (أذرتاج)

ترأس نائب رئيس المحكمة العليا لجمهورية أذربيجان جنكيز عسكروف حلقة النقاش في الحدث الجانبي الرسمي حول "تغير المناخ والمحاكم: آفاق قضائية بشأن العدالة المناخية" في إطار الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29).

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للمحكمة العليا أن جنكيز عسكروف أبلغ المشاركين في الحدث بالتجربة القضائية في مجال القانون البيئي في أذربيجان والخطوات التي اتخذتها بلادنا على المستوى الدولي.

ولوحظ أن دستور جمهورية أذربيجان ينص على الحق في العيش في بيئة صحية وأن القوانين ذات الصلة وغيرها من القوانين القانونية تحدد الإجراءات والضمانات اللازمة لتنفيذ هذا الحق.

كما أشار جنكيز عسكروف إلى أهمية الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الوطنية المتعلقة بالبيئة وأكد على أن المحاكم الدولية ساهمت في تطوير السوابق القضائية في هذا المجال.