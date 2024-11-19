وزير العلم والتعليم الأذربيجاني يجتمع مع المدير العالمي للتعليم لدى البنك الدولي على هامش كوب29

باكو، 20 نوفمبر، أذرتاج

اجتمع وزير العلم والتعليم الأذربيجاني امين امر الله يف مع المدير العالمي للتعليم لدى البنك الدولي لويس بينوينيستي الذي يزور البلد حاليا للاشتراك في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 29) والدورة التاسعة عشر للقاء الأطراف في بروتوكول كيوتو والدورة السادسة للأطراف لاتفاقية باريس في باكو.

وجاء في بيان وزارة العلم والتعليم أن الاجتماع ارتكز على مناقشة مسائل التعاون الثنائي بين الطرفين وآفاق تنميته.