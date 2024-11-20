تحطم طائرة تدريب عسكرية بالمغرب أسفر عن وفاة ضابطين من للقوات الجوية الملكية

الرباط، 21 نوفمبر، أذرتاج

شهدت القاعدة الجوية ببنسليمان المتواجدة على بعد 70 كيلومتر جنوب العاصمة المغربية الرباط، حادثة مؤسفة، من جراء تحطم طائرة تدريب من طراز “دا 42″، مخصصة لتكوين الطيارين، صباح اليوم الخميس مباشرة بعد إقلاعها.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج، حسب بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن تحطم الطائرة أدى إلى وفاة ضابطين من القوات الجوية الملكية " عقيد مدرب وضابط متدرب" كانا بصدد مهمة تدريب وتأهيل قبل وقوع الحادث.

وأضاف نفس المصدر أنه تم تشكيل لجنة تحقيق على الفور لتحديد أسباب الحادث، في الوقت الذي أعربت فيه القوات المسلحة الملكية عن تضامنها وتعازيها لأسرتي المتوفيين وأقاربهما.