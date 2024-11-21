سفير أذربيجان يزور المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بالرباط

الرباط، 22 نوفمبر، شعيب بغادى (أذرتاج)

قام ناظم صمادوف سفير جمهورية أذربيجان بالمملكة المغربية، أمس الخميس بزيارة عمل للمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بمدينة الرباط.

وكان في استقبال السفير، مدير المعهد حكيم بلعباس الذي عبر عن ترحيبه لهذه الزيارة معتبرا إياها خطوة أساسية نحو توقيع اتفاقيات تعاون واعتماد برامج مشتركة بين الطرفين.

وأكد ناظم صمادوف التطور التصاعدي للعلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين الصديقين، التي تساهم في تشجيع إعلان اتفاقيات الشراكة في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والفنية وغيرها.

وعبر السفير عن ترحيبه في خلق شراكة مثمرة بين المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما وبين المؤسسات التعليمية الجامعية الأذربيجانية التي بها نفس الشعبة والتخصص، يتم من خلالها تنفيذ برامج وأنشطة ومحطات تكوينية مشتركة ليستفيد كل طرف من تجربة وخبرة الآخر.

من جهته أيضا، وبعد تقديمه لعرض موجز حول تاريخ وواقع المغرب في مجال السمعي البصري والسينما، أكد حكيم بلعباس استعداد مؤسسته للمساهمة بشكل قوي في برنامج تبادل الزيارات بين طلبة المعهد بالمغرب في مختلف التخصصات المتعلقة بمجال مهن السمعي البصري والسينما، والطلبة الأذربيجانيين المتواجدين في نفس التخصص، وذلك في إطار توجيههم للقيام بإنتاجات حول البلد المضيف لهم، ليس من منطلق السياحة ولكن من منظور السفر وما يمكن أن يمنحهم من بعد تكويني، يزيد من تأطيرهم وتوظيف ما بداخلهم من شحنة ورغبة في تقديم الأفضل.

وأشار من جهته يوسف فريد، الكاتب العام للمعهد عن البعد الاستراتيجي التي تتبناه مؤسستهم من خلال تكوين جيل من المهنيين في مختلف التخصصات المتعلقة بمهن السمعي البصري والسينما، وهو مجال يعرف تطورا كبيرا، حيث للمغرب خبرة طويلة في احتضان أكبر الإنتاجات السينمائية العالمية ومدها بكل ما تحتاجه من بنية تحتية وخبرة بشرية، لكن بوجود خصاص، يتم حاليا التفكير في توفيره من خلال خرجين متمكنين، الشيء الذي يتماشى مع سياسة المغرب في الاستثمار في مجال السينما بشكل أكثر إفادة.

كما اتفق الطرفين على تنظيم معرض للصور بالمعهد عن أذربيجان، للمصور المغربي محمد التازي، و العمل على تحقيق فكرة مشروع هادف إلى تنظيم أسبوع السينما الأذربيجانية بالمغرب، وبالقابل يتم تنظيم أسبوع السينما المغربية بأذربيجان.

وقبل نهاية اللقاء التي تميز بمحادثات ومشاورات عملية من أجل تعاون مستقبلي وشيك، قام السفير ناظم صمادوف بزيارة لمختلف المرافق للمعهد من صالات بث، واستوديو هات خاصة بالتصوير وأخرى بالمونتاج ومخازن للمعدات التقنية، قبل أن يتم استقباله من طرف الطلبة في إحدى المدرجات التعليمية، حيث كانت مناسبة لتبادل الحديث حول جمهورية أذربيجان كدولة ترحب بهم بلسان سفيرها بالمغرب الذي ذكر بإلغاء التأشيرة كخطوة أولى لتعزيز تبادل الزيارات بين المجتمعين والتعرف أكثر عن بعضهما البعض.