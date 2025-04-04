غرناطة تحتضن منتدى دولياً حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط

الرباط، 3 أبريل، أذرتاج

تحتضن مدينة غرناطة منذ أمس وإلى غاية يوم غد الخميس منتدى دوليًا حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط ينظم في إطار الرئاسة الإسبانية الدورية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمشاركة رئيس مجلس النواب المغربي ونائب رئيس الجمعية رشيد الطالبي العلمي.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج حسب المغرب العربي للأنباء أن هذا المنتدى يتناول مواضيع تتمحور حور حركات الهجرة والتغيرات المناخية وتشغيل الشباب والمساواة بين الجنسين في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي إطار مبادرة "حديقة السلام: شجرة الزيتون كرمز عالمي للسلام" قام الرؤساء ورؤساء الوفود اليوم الأربعاء بغرس شجرة زيتون من مناطقهم في قصر شارل الخامس.

وإلى جانب تركيز المنتدى على تحالف الحضارات والاستقرار في المنطقة فإن البرنامج يتضمن أيضا ندوات مخصصة لتحليل التحديات المشتركة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وحركات الهجرة وتغير المناخ وتشغيل الشباب والمساواة بين الجنسين.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية البرلمانية التي تضم 43 دولة تعد منتدى للحوار والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط وتجتمع في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل سنويا بمشاركة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي وشركائهم من بلدان الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط.