تنظيم فعاليات الدورة الثالثة للقمة العالمية للإعاقة ببرلين

الرباط، 3 أبريل، أذرتاج

تم يوم أمس الأربعاء بالعاصمة الألمانية برلين، افتتاح الدورة الثالثة للقمة العالمية للإعاقة، كأكبر تجمع عالمي مخصص لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج بالرباط، أن حفل افتتاح المؤتمر، تميز المؤتمر بحضور صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الدولة المشاركة في تنظيم هذه النسخة مع ألمانيا، والمستشار الألماني أولاف شولتس، إلى جانب إلى عدد من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.

تجدر الإشارة أن أشغال هذه الدورة، تتمحور حول عدة أولويات تشمل، على الخصوص، تحويل أسواق الشغل لتصبح أكثر شمولا، وتحسين الولوجيات في التخطيط الحضري، وتحقيق العدالة في الأنظمة الصحية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، كما ستكون التربية الدامجة، وتمويل البرامج التي تراعي الإعاقة، وتقليص الفجوة الرقمية، في صلب النقاشات المنتظرة.

ومن بين المواضيع التي ستطرح أيضا خلال قمة برلين، سبل تعزيز مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة العامة وعمليات اتخاذ القرار، مع التأكيد على ضرورة إدماج مبادئ الشمولية في العمل المناخي.