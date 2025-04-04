مجلس إدارة المعهد الدولي لتاريخ التوثيق في زيارة عمل للمغرب

الرباط، 3 أبريل، شعيب بغادى، أذرتاج

يقوم مجلس إدارة المعهد الدولي لتاريخ التوثيق (IIHN) بوفد يضم 14 عضوا برئاسة فيليب كاييه بداية من يوم غد الجمعة بزيارة رسمية العاصمة المغربية الرباط.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج بالرباط أن أعضاء المعهد سيلتقون خلال هذه الزيارة بوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي لمناقشة تطور مهنة التوثيق وتعزيز سبل التعاون بين الهيئات التوثيقية المغربية والدولية.

كما ستتضمن محاور اللقاء دور الموثق وسلطته القانونية وعددا من الأسئلة التي ترتبط بوظيفة الموثق العمومي بمختلف البلدان بالإضافة إلى علاقته بالمنظومة القضائية وما مدى دوره في حل النزاعات وتخفيف الضغط على المحاكم.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز الشراكة والتعاون بهدف تبادل الخبرات وتعميق الفهم المتبادل للأنظمة القانونية مع التركيز على أفضل الممارسات في مجال التوثيق.