مناقشة العمل المنجز لضمان السلام والاستقرار في القوقاز في باريس

باكو، 3 أبريل، (أذرتاج)

انتهت زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان باريس والتقى الوزير فيدان خلال الزيارة مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وناقشا من بين قضايا أخرى العمل الذي يتم القيام به لضمان السلام والاستقرار في القوقاز، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية التركية.

و تم خلال الزيارة استعراض القضايا الثنائية بين تركيا وفرنسا والتطورات الإقليمية بشكل مفصل.

و تطرق هاكان فيدان إلى أهمية زيادة التنسيق مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تشكيل آلية أمنية أوروبية جديدة.

ومن بين القضايا التي أثارها الوزير فيدان خلال محادثاته مع المسؤول الفرنسي إزالة الحواجز المصطنعة في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي والخطوات الملموسة التي سيتخذها الاتحاد في هذا الاتجاه والتوقعات من باريس الرسمية في هذا الصدد وتجديد الاتحاد الجمركي والخطوات التي يجب اتخاذها لتطوير فرص التعاون في العلاقات الاقتصادية وقضايا الطاقة.

في معرض حديثه عن الأحداث الأخيرة في تركيا لفت هاكان فيدان الانتباه إلى المعايير المزدوجة فيما يتعلق بهذه القضية وأكد على ضرورة انتظار انتهاء إجراءات المحكمة في هذه القضية كما هو الحال في فرنسا ورومانيا وقال إن بلاده تتابع عن كثب الأحداث في فرنسا.

وتم خلال المحادثات مناقشة الصراع بين روسيا وأوكرانيا والصراع الإسرائيلي الفلسطيني بالإضافة إلى الأحداث الأخيرة في سوريا.