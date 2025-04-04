تأهل الهولندي تالون غريكسبور والإيطالي ماتيا بيلوشي إلى دور ربع نهائي جائزة الحسن الثاني الكبرى لكرة المضرب

الرباط، 4 أبريل، أذرتاج

تأهل اللاعبان الهولندي تالون غريكسبور والإيطالي ماتيا بيلوشي أمس الخميس، إلى دور ربع نهائي النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى لكرة المضرب المقامة بملاعب النادي الملكي للتنس بمراكش إلى غاية 6 أبريل الجاري.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج بالرباط، أن تالون غريكسبور المصنف الأول في البطولة، تفوق على الإسباني بابلو كارينو بوستا في مباراة قوية بجولتين لواحدة (6-7، 6-3، 3-6).

ومن جهة اللاعب التشيكي فيت كوبريفا، فقد تمكن من تحقيق المفاجأة بإقصائه للإيطالي لورينزو سونيغو المصنف رقم 2 في البطولة، بعد تغلبه عليه ب(2-6، 7-5، 4-6)، في الوقت الذي فاز فيه الإيطالي ماتيا بيلوشي المصنف رقم 8 في البطولة، على الفرنسي بيير هوغيز إيربير ب(2-6، 5-7).

بدوره، انتصر الإيطالي لوسيانو دارديري المصنف رقم 7 في البطولة، على الفرنسي هوغو غاستون بعد أن قلب نتيجة المباراة لصالحه (6-2، 2-6، 3-6).

وتجدر الإشارة، أن جائزة الحسن الثاني الكبرى لكرة المضرب، تعد البطولة الوحيدة في إفريقيا التي ينظمها اتحاد لاعبي التنس المحترفين، وتجمع كل سنة لاعبين من الطراز العالمي من أجل المنافسة على اللقب.