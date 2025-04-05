افتتاح معرض اللوحات الفنية "ميف" لدى متحف الفنون الجميلة الحديثة

باكو، 5 أبريل، أذرتاج

افتتح لدى متحف الفنون الجميلة الحديثة معرض اللوحات الفنية للفنانة نرمين صادقوفا باسم "ميف" /خرافة/ حيث تعرض 40 لوحة فنية للرسامة في علم التنجيم وسائر المواضيع.

يذكر أن الفنانة صادقوفا فتحت معرضا خاصا بها عام 2012م وكان معرضا خيريا ثم تلته معارض أخرى سني 2013 و2014 و2016 و2017 في مختلف المواضيع وأبرزها "أنوار باكو" و"سَس" /صوت/ على ارض الوطن بجانب تلك التي نظمت لدى خارج البلد في ايطاليا ولاتفيا والإمارات وتركيا وفرنسا.