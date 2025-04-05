سفير المغرب يبحث مع رئيس مدرسة باكو العليا للنفط فرص دراسة الشباب المغاربة فيها

باكو، 5 أبريل، أذرتاج

بحث سفير المملكة المغربية في أذربيجان محمد عادل إمبارش مع رئيس مدرسة باكو العليا للنفط التابعة لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار إيلمار قاسموف مسائل فرص دراسة الشباب المغاربة في المدرسة العليا.

كما تناول الطرفان مواضيع إمكانيات تعاون في مجال التعليم بين البلدين ومن ضمنها البرامج التعليمية المختلفة والمنح الدراسية.

وقام السفير المغربي بجولة تفقدية في المدرسة حيث تعرف على البنية التحتية التعليمية بها وعلى المناهج المبتكرة المطبقة.