رئيس مؤتمر نقابات عمال الصومال يبحث مع رئيس مدرسة باكو العليا للنفط مسائل إقامة علاقات أكاديمية مع مؤسسات التعليم العالي الصومالية

باكو، 6 أبريل، أذرتاج

بحث رئيس مؤتمر نقابات عمال الصومال ونقابة عمال بلديات الصومال محمد عثمان حاجي علي والنائبة التنفيذية لرئيس المؤتمر حمدي عبد القادر عثمان مع رئيس مدرسة باكو العليا للنفط إيلمار قاسموف مسائل إقامة تعاون أكاديمي مع مؤسسات التعليم العالي الصومالية.

وابلغ قاسموف أن المواطن الصومالي الذي استحق العام الماضي بالاستفادة من منحة حيدر علييف للتعليم الدولي يتعلم في تخصص هندسة أتمتة العمليات لدى مدرسة باكو العليا للنفط.

كما أضاف قاسموف أن مدرسة باكو العليا للنفط تستهدف إلى جلب طلبة أكثر من الصومال في العام الدراسي 2025/2026م والسنوات القادمة ليحرزوا المعارف والتجارب في مجالات الهندسة وتقانة المعلومات والأعمال.