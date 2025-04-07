الاجتماع الخامس لوزراء الصحة للدول التركية يعقد في أستانا

أستانا، 8 أبريل، (أذرتاج)

يعقد في أستانا عاصمة كازاخستان الاجتماع الخامس لوزراء الصحة في الدول الأعضاء في منظمة الدول التركية.

أفادت وكالة أذرتاج أن الاجتماع يناقش تطوير النظام الصحي في دول المنظمة فضلا عن نتائج الاجتماع الرابع السابق. كما يبحث الوزراء التعاون خلال حالات الطوارئ وتدريب الكوادر على العمل في مثل هذه الظروف وإنشاء قاعدة بيانات للمانحين وتعزيز الشراكة في الصناعتين الطبية والصيدلانية.

كما تضم أجندة الاجتماع النظر في دور المنظمات الدولية في تطوير النظم الصحية في الدول الأعضاء ومن المقرر أن يصادقوا على خطة العمل للفترة 2025-2026 لمجموعات العمل التي تم إنشاؤها داخل المنظمة.

ويتم التوقيع على إعلان مشترك في ختام الاجتماع.