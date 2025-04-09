زلزال بقوة 5 درجات يضرب إندونيسيا

باكو، 9 أبريل، (أذرتاج)

تم تسجيل زلزال بقوة 5 درجات في إندونيسيا.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي ان مركز الزلزال وقع على بعد 156 كيلومترا جنوب شرق مدينة جنرال سانتوس التي يبلغ عدد سكانها نحو 679 ألف نسمة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار. لم يتم الإعلان عن أي تهديد بحدوث تسونامي.