رئيس جامعة باكو الحكومية يبحث مع السفير السعودي مسائل تعاون مع الجامعات السعودية

باكو، 9 أبريل، أذرتاج

بحث رئيس جامعة باكو الحكومية ايلتشين بابايف مع سفير المملكة العربية السعودية في أذربيجان عصام بن صالح الجطيلي مسائل إقامة تعاون بين الجامعة والمؤسسات السعودية للتعليم العالي.

وتناول رئيس الجامعة مسائل تعليم اللغة العربية لدى كلمة الاستشراق بالجامعة مفيدا أنها مفتوحة أمام تعاون في سائر المجالات بما فيها توقيع مذكرات تعاون مع الجامعات السعودية وإعداد برامج التعليم والتدريب المزدوج.

واكد السفير السعودي عصام بن صالح الجطيلي على إسهام التعاون الأذربيجاني السعودي في مجالي العلم والتعليم في العلاقات الثنائية بين البلدين مشيرا إلى أن إقامة علاقات بين مؤسسات التعليم العالي السعودية وجامعة باكو الحكومية تفتح آفاقا واسعا لكل واحد منها.

وجرى في الاجتماع تبادل وجهات نظر حول مسائل تنظيم تبادل الطلبة والمدرسين وإعداد برامج التعليم والتدريب المزدوج وتنفيذ مشاريع مشتركة بين الجامعة وأمثالها السعودية.