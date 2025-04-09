تنظيم الملتقي الإقليمي حول حماية المعارف والخبرات المتعلقة بحرف الصناعات التقليدية بدول المغرب العربي

الرباط، 9 أبريل، أذرتاج

انطلقت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أمس الثلاثاء فعاليات الملتقى الإقليمي حول حماية المعارف والخبرات المتعلقة بحرف الصناعات التقليدية الذي تحتضنه الأكاديمية الدبلوماسية وتنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو " بالرباط.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج بالرباط حسب بلاغ المنظمة أنه من المقرر أن يتناول هذا الاجتماع الإقليمي الذي تتواصل أعماله على مدى ثلاثة أيام حماية الحرف اليدوية المهددة بالاندثار في دول المغرب العربي وكذلك عروضا من قبل ممتهني الصناعة التقليدية.