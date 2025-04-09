السعودية تحذّر الراغبين بالحج من التعامل مع القنوات غير الرسمية

باكو، 10 أبريل، (اذرتاج)

حذرت وزارة الحج والعمرة السعودية الراغبين في أداء مناسك الحج من التعامل مع القنوات غير الرسمية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن قناة "العربية" أن القدوم لأداء فريضة الحج يكون عبر الحصول على "تأشيرة حج" صادرة من الجهات المعنية في السعودية، بالتنسيق مع مكاتب شؤون الحج في 80 دولة أو عبر منصة "نسك حج" المخصصة للحجاج القادمين من أكثر من 126 دولة، التي يُتاح فيها الحجز المباشر عبر المنصة.

كما شددت على أن "المسار الإلكتروني" في موقع الوزارة الرسمي و"تطبيق نسك" هما القناتان المعتمدتان لحجز الباقات لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، مؤكدة أن أي معلومات أو عروض صادرة عبر القنوات غير الرسمية تُعد مضللة، ولا تمثل الوزارة أو الجهات ذات العلاقة.

في السياق ذاته، دعت الجميع إلى تحري الدقة وتجنب الانسياق وراء الإعلانات الزائفة أو عروض الحج الوهمية.

كما أتاحت الوزارة استقبال أي استفسارات أو بلاغات بعدة لغات على مدار الساعة (7/24) عبر مركز "العناية بضيوف الرحمن" على الرقم الموحد.