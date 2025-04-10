تساقط الثلوج في المناطق الجبلية

باكو، 11 أبريل، (اذرتاج)

بحسب المعلومات حتى الساعة التاسعة من صباح يوم 11 أبريل، تستمر الظروف الجوية الممطرة في جميع أنحاء البلاد.

أفادت وكالة اذرتاج أن الثلوج تتساقط على المناطق الجبلية الاذربيجانية.

وبلغت سماكة الثلوج في قوصار وخيناليق 2 سم وفي آلتيآغاج وقاخ وقيريز وقويتشاي وشاهداغ 1 سم.