انطلاق فعاليات المنتدى الدبلوماسي الرابع في أنطاليا

باكو، 11 ابريل، (اذرتاج)

انطلقت في تركيا فعاليات النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي "ADF2025".

أفادت وكالة أنباء أذرتاج أن المنتدى يعقد برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبتنظيم من وزارة الخارجية في مركز المؤتمرات في "بيليك" بولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس أردوغان الكلمة الافتتاحية في انطلاق المنتدى الذي يعقد هذا العام تحت شعار "التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم".

ويتوقع أن يحضر المنتدى نحو 4 آلاف مشارك، بينهم أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة وما يزيد على 50 وزير خارجية إلى جانب نحو 60 ممثلا رفيع المستوى عن منظمات دولية.

وستُعقد أكثر من 50 جلسة بصيغ متنوعة ضمن فعاليات المنتدى، سيتم خلالها تناول قضايا تهم مناطق جغرافية مختلفة تمتد من الشرق الأوسط إلى آسيا والمحيط الهادئ ومن إفريقيا إلى أمريكا اللاتينية.

كما سيتناول المنتدى موضوعات بارزة على الأجندة العالمية مثل تغيّر المناخ ومكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية والتحول الرقمي والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي.