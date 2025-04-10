الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس قبرص الشمالية في أنطاليا

باكو، 11 أبريل، (اذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار في أنطاليا.

أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيسين استذكرا اللقاءات المنعقد بينهما في بلدنا وفي إطار الفعاليات الدولية وكذلك المشاركة في القمة غير الرسمية لرؤساء دول منظمة الدول التركية في مدينة شوشا العام الماضي.

وأشار الرئيس إلهام علييف إلى انضمام جمهورية شمال قبرص التركية إلى منظمة الدول التركية بصفة مراقب.

وأعرب أرسين تتار عن امتنانه لرئيس الدولة على تضامنه ودعمه لجمهورية شمال قبرص التركية وكذلك على الكلمات التي قالها في المنتدى الدولي الذي عقد في جامعة آدا قبل أيام قليلة.

وجرى خلال الحديث التطرق إلى قضايا الزيارات المتبادلة على مختلف المستويات والتعاون في عدد من المجالات.