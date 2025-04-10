اجتماع بين رئيسي أذربيجان وتركيا إلهام علييف ورجب طيب أردوغان في انطاليا

باكو، 11 أبريل، (اذرتاج)

عقد اجتماع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان في انطاليا.

أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيسين اعربا خلال اللقاء عن ارتياحهما للتطور الناجح للعلاقات الأخوية والتحالفية بين أذربيجان وتركيا في كافة المجالات وناقشا آفاق العلاقات.

وأعرب رئيس الدولة عن امتنانه لرئيس تركيا على دعوته لحضور منتدى أنطاليا الدبلوماسي، قائلا إن هذا الحدث يعد أحد المنصات الرائدة في العالم لمناقشة القضايا المهمة على الأجندة الدولية.

وخلال المحادثة، تبادل رئيسا الدولتين وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والوضع في جنوب القوقاز والشرق الأوسط.