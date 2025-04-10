رئيس الوزراء علي أسدوف يلتقي وزير الثقافة القطري

باكو، 11 أبريل، (اذرتاج)

التقى رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف بوزير ثقافة دولة قطر عبد الرحمن بن حمد آل ثاني في 11 أبريل.

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن الجانبان أعربا خلال اللقاء عن ارتياحهما لتطور العلاقات بين أذربيجان وقطر في مختلف المجالات مؤكدين بشكل خاص على المستوى العالي للتعاون في المجال الثقافي.

وتطرق الطرفان إلى أهمية فعاليات أيام الثقافة القطرية التي افتُتحت أمس في باكو حيث تم التأكيد على أن هذه الفعالية تشكل فرصة ممتازة لسكان العاصمة وضيوفها للتعرف عن كثب على التراث الثقافي الغني والتقاليد العريقة للشعب القطري.

كما تم التذكير بالنجاح الكبير الذي حققته فعاليات أيام الثقافة الأذربيجانية في العاصمة القطرية الدوحة عام 2024 فيما أكد الطرفان أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز التقارب بين شعبي البلدين وتقوية علاقات الصداقة بينهما.

وناقش الجانبان أيضًا آفاق التعاون بين أذربيجان وقطر في مجالات التجارة والاستثمار والإنسانية والثقافة والسياحة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.