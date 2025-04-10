التعاون في مجال الأمن الغذائي بين أذربيجان ومولدوفا يتوسع

باكو، 11 أبريل، (أذرتاج)

عُقد اجتماع بين ممثلي وكالة سلامة الأغذية الأذربيجانية ووكالة التدخلات والمدفوعات الزراعية المولدوفية.

وجاء في بيان وكالة سلامة الأغذية الأذربيجانية أن نائبة رئيس الوكالة زكية مصطفايفا أشارت إلى أن التعاون بين البلدين في مجالات الطب البيطري والصحة النباتية وسلامة الأغذية يشهد تطورًا ديناميكيًا.

وأوضحت للضيوف أن نظام تعريف وتسجيل الحيوانات في أذربيجان يُنفذ باستخدام أساليب حديثة، بما في ذلك العلامات البصرية على الأذن والشرائح الإلكترونية. ويسمح هذا النظام بتتبع وتشخيص الأمراض الحيوانية، وجمع معلومات دقيقة في قاعدة بيانات إلكترونية حول اللقاحات والمضادات الحيوية والأدوية البيطرية الأخرى المُستخدمة، بالإضافة إلى التشخيصات المقررة للحيوانات. وأُشير إلى تطبيق المعايير الدولية في مجال التعريف.

كما جرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول مواصلة التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب المولدوفي فيما يخص نظام معلومات سلامة الأغذية الآلي ونظام تعريف وتسجيل الحيوانات والاعتراف المتبادل بالشهادات وسائر المجالات ذات الاهتمام المشترك.