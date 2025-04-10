الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيس سوريا في أنطاليا – تــحــديـــث

أنطاليا، 11 أبريل، أذرتاج

اجتمع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف مع رئيس الجمهورية العربية السورية للفترة الانتقالية أحمد الشرع في أنطاليا 11 أبريل نيسان اليوم.

وأعرب الرئيس إلهام علييف عن ارتياحه من التغيرات الواقعة في سوريا مهنيا احمد الشرع بهذه المناسبة.

وقال رئيس الدولة إن وفد أذربيجان قد أرسلت خلال مدة قصيرة بعدها إلى سوريا وأعادت نشاط سفارة البلد في سوريا التي كانت غير ناشطة خلال المدة الطويلة بسبب سياسة نظام الأسد.

وذكر الرئيس إلهام علييف أن أذربيجان مستعدة للمشاركة في عملية إعادة البناء الضرورية من اجل تعزيز الاستقرار في سوريا.

وعبر احمد الشرع عن الشكر لرئيس الدولة على دعم أذربيجان مشيرا إلى أهمية تقديم أذربيجان دعماً لسوريا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والأمن في المستقبل.

واكد احمد الشرع انه يبذل قصارى جهده في سبيل استعادة الاستقرار في سوريا مشددا على قلقه بتأثير العوامل الخارجية على هذه القضية.

كما تناول الطرفان في الاجتماع مسائل تنمي صيغة تعاون ثلاثية بين أذربيجان وسوريا وتركيا.

واتفق الرئيسان في الاجتماع على تحقيق زيارات متبادلة بين وفود رسمية رفيعة المستوى وممثلين عن دوائر الأعمال.

كما دعا رئيس الدولة احمد الشرع لزيارة أذربيجان.

وقبلت الدعوة بالامتنان.