أنطاليا، 11 أبريل، أذرتاج

ينظم حفل افتتاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا.

أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يشاركان في الحفل.

وألقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان كلمة افتتاحية في البداية حيث أكد على أهمية المنتدى قائلا إن المنتدى يشارك في فعالياته ضيوف رفيعو المستوى.

ثم ألقى رئيس تركيا رجب طيب أردوغان كلمة حيث اكد رئيس تركيا على وجوب مناقشة المشكلات القائمة عبر العالم في الوقت الحاضر متناولا في هذا السياق دور المنتدى فيها.

تجدر الإشارة إلى أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي يُعد من أبرز المنصات العالمية لمناقشة التحديات العالمية وإيجاد حلول لها يشهد مشاركة أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 70 وزيرًا وبشكل عام يشارك فيه نحو 450 ممثلًا رفيع المستوى من 140 بلدًا. ويجري في إطار المنتدى نقاش في أكثر من 50 فعالية بصيغ متنوعة تتناول جغرافيات واسعة، من الشرق الأوسط إلى حوض آسيا والهادئ ومن إفريقيا إلى أمريكا اللاتينية ليشمل النقاش التحديات والأمراض العابرة وموارد الطاقة إلى جانب تغير المناخ وأمان الإنتاج والمسائل التي تشترك فيها الجماعات التي تشترك فيها، كالذكاء الاصطناعي.