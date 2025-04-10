المتضرر من قرية باغانيس أيريم: قتل الأرمن مولودي الجديد البالغ 39 يوما من العمر

باكو، 11 أبريل، أذرتاج

قال المتضرر رامز أديكوزالوف من سكان قرية باغانيس أيريم التابعة لمحافظة قازاخ الأذربيجانية في شهادته في الجلسة القضائية المستمرة لدى محكمة باكو العسكرية في 11 أبريل نيسان اليوم إن الأرمن قتلوا مولوده الجديد البالغ 39 يوما من العمر ليلة 24 مارس عام 1990م بالقرية.

وأوضح المتضرر أديكوزالوف أمام المحكمة أن عددا كبيرا من العسكريين الأرمن اقتحموا القرية وكانت جنديات أرمينيات في البداية ينهبن البيوت ويسلبنها ثم جنود أرمن يضرمون النار عليها.

واكد المتضرر أديكوزالوف أن 6 سكان وموظف شرطة بالقرية قتلوا نفس اليوم بإضرام النار عليهم.

يذكر أن محكمة باكو العسكرية تواصل النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 11 أبريل نيسان اليوم.