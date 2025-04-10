رئيس شركة النفط يبحث مع نائب رئيس وزراء مولدوفا فرص تطوير العلاقات

باكو، 11 أبريل، أذرتاج

بحث رئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار روشن نجف مع نائب رئيس مجلس الوزراء المولدوفي وزير البنية التحتية والتنمية الإقليمية الرئيس المشارك للجنة الحكومية المشتركة الأذربيجانية المولدوفية للتعاون الاقتصادي فلاديمير بوليا فرص تطوير العلاقات بين شركات الطاقة فيما أكد الطرفان على أهمية التعاون في مجال إمداد الغاز مع البلدان الإقليمية وعلى إسهام أذربيجان في أمن طاقة أوروبا.

وجرى في الاجتماع تبادل وجهات نظر حول مجالات الاتجار بالنفط والغاز المنتجات النفطية والطاقة المتجددة وإزالة الكربون وسائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.