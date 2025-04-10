رئيس اتحاد كرة القدم: تحديد تفاصيل نهائية لبدء مشروع أكاديمية برشلونة لكرة القدم في أذربيجان

باكو، 11 أبريل، أذرتاج

قال رئيس الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم روشن نجف في كلمة ألقاها مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع العام للاتحاد في باكو 11 أبريل إن نادي برشلونة الإسبانية تحدد تفاصيل نهائية لبدء مشروع أكاديميتها لكرة القدم في أذربيجان.

وأوضح نجف أن المشروع يستهدف إلى تحقيق الأعمال المنجزة من جانب برشلونة لأجل تطوير كرة قدم الطفال في كرة قدم أذربيجان.